Вальфовіч далажыў Прэзідэнту аб перамовах з літоўскімі вадзіцелямі і выніках праверак боегатоўнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча.
Аляксандр Вальфовіч 23 лістапада па даручэнні кіраўніка дзяржавы сустракаўся з вадзіцелямі цяжкагрузаў, якія знаходзяцца ў Беларусі пасля закрыцця Літвой мяжы. На сустрэчы Прэзідэнт спытаў меркаванне дзяржсакратара аб размове, якая адбылася і пракаменціраваў сітуацыю ў цэлым. Таксама стала вядома, што ў хуткім часе адбудзецца размова на вышэйшым узроўні з кіраўніцтвам арміі і сілавых структур (гл. відэа).