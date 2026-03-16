Замежныя перавозчыкі звярнуліся да Лукашэнкі для ўрэгулявання сітуацыі з фурамі

Літоўскія і польскія перавозчыкі звярнуліся да Прэзідэнта Беларусі для ўрэгулявання сітуацыі з фурамі. Яны страцілі надзею і веру, што ім дапамогуць у іх дзяржавах.

Аляксандр Лукашэнка зварот разгледзеў і даручыў прэм'ер-міністру правесці сустрэчу з перавозчыкамі. У гэтыя хвіліны яна праходзіць у Доме ўрада.

Чатыры месяцы таму кіраўніцтва Літвы ў парушэнне ўсіх міжнародных норм закрыла межы з Беларуссю. Адным з наступстваў гэтага кроку стала немагчымасць выезду грузавікоў у напрамку Літвы.

У выніку на беларускім боку захраснулі каля тысячы фур. Яны знаходзяцца на платнай стаянцы. Беларускі бок гатовы да разгляду сітуацыі для пошуку магчымых шляхоў яе вырашэння.

Нягледзячы на магчымасць канфіскацыі транспартных сродкаў, у Беларусі няма намеру і жадання гэтым скарыстацца, адзначыў Аляксандр Турчын.