2026 год аб'яўлены Годам беларускай жанчыны

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 1, якім 2026 год аб'яўлены Годам беларускай жанчыны, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Дакумент прыняты з мэтай фарміравання нацыянальнага вобраза жанчыны-працаўніцы, папулярызацыі ролі жанчын у захаванні і развіцці грамадства.

Ураду з удзелам аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама даручана распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскі план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2026 годзе Года беларускай жанчыны. Таксама ўрад будзе каардынаваць дзейнасць дзяржаўных органаў, іншых арганізацый па выкананні гэтага плана.

Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

