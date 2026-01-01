3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
2026 год аб'яўлены Годам беларускай жанчыны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
2026 год аб'яўлены Годам беларускай жанчыныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29118b71-7092-4cd3-8dbf-a674e8d00639/conversions/bf1d6b4e-5738-436a-a10d-3c384f733765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29118b71-7092-4cd3-8dbf-a674e8d00639/conversions/bf1d6b4e-5738-436a-a10d-3c384f733765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29118b71-7092-4cd3-8dbf-a674e8d00639/conversions/bf1d6b4e-5738-436a-a10d-3c384f733765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29118b71-7092-4cd3-8dbf-a674e8d00639/conversions/bf1d6b4e-5738-436a-a10d-3c384f733765-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 1, якім 2026 год аб'яўлены Годам беларускай жанчыны, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Дакумент прыняты з мэтай фарміравання нацыянальнага вобраза жанчыны-працаўніцы, папулярызацыі ролі жанчын у захаванні і развіцці грамадства.
Ураду з удзелам аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама даручана распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскі план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2026 годзе Года беларускай жанчыны. Таксама ўрад будзе каардынаваць дзейнасць дзяржаўных органаў, іншых арганізацый па выкананні гэтага плана.
Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.