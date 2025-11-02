3.68 BYN
3 лістапада Прэзідэнт падпісаў указ, які вызначае прагнозныя параметры развіцця Беларусі на 2026 год
3 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, якім зацверджаны найважнейшыя прагнозныя параметры развіцця краіны на 2026 год. Галоўная мэта - забеспячэнне ўстойлівасці эканомікі і павышэнне дабрабыту насельніцтва.
Рост ВУП вызначаны на ўзроўні 102,8 % да ўзроўню 2025 года, чаму будуць спрыяць нарошчванне інвестыцый у асноўны капітал, апераджальны рост экспарту тавараў і паслуг і стымулюючы рост даходаў насельніцтва.
Плануецца, што на інвестыцыйныя мэты ў 2026 годзе за кошт усіх крыніц фінансавання будзе накіравана на 3,1 % больш, чым у 2025 годзе. Экспарт тавараў і паслуг павялічыцца на 3,7 %. Для гэтага намечана пашырэнне супрацоўніцтва з апорнымі пунктамі ў краінах далёкай дугі і аднаўленне прысутнасці на традыцыйных рынках збыту краін СНД. Гэта дазволіць забяспечыць рост рэальных грашовых даходаў насельніцтва на 4,8 %.
Для Нацбанка і ўрада вызначаецца мэтавая задача па абмежаванні інфляцыі на ўзроўні, які не перавышае 7 %.
Таксама Прэзідэнт падпісаў указ, якім зацверджаны мэтавыя паказчыкі грашова-крэдытнай палітыкі на 2026 год. Дакумент прыняты з мэтай стварэння ўмоў для ўстойлівага росту эканомікі.