Ад губернатара да кіраўнікоў міністэрстваў і ВНУ - Лукашэнка правёў шэраг прызначэнняў
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Першыя ў 2026 годзе кадравыя прызначэнні. Новыя кіраўнік рэгіёна, міністр, кіраўнікі выканкамаў, рэктары. Узгоднены кандыдатуры і на шэраг іншых пасад. Ніякай надзвычайшчыны, але часу на раскачку няма, скажа Прэзідэнт. У Палацы Незалежнасці, як гэта традыцыйна адбываецца, Аляксандр Лукашэнка асабіста пагаварыў з кожным кандыдатам, акрэсліўшы задачы для далейшай працы.
Падбор кадраў кантралюе Адміністрацыя Прэзідэнта, але кіраўнік дзяржавы заўсёды знаходзіць час убачыць людзей перад тым, як яны пачнуць працаваць, як правіла, з вялікімі калектывамі (падрабязнасці ў відэа).