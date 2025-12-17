3.68 BYN
Аляксандр Лукашэнка: Для мяне беларускі народ - гэта наймацнейшы, мужны народ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі народ - гэта наймацнейшы і мужны народ. Пра гэта кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў у Пасланні беларускаму народу і парламенту, піша БЕЛТА.
"Для мяне беларускі народ - гэта наймацнейшы, мужны народ. Таму што я яго Прэзідэнт і для мяне галоўнае адстойваць гэтыя інтарэсы", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Ён звярнуў увагу, што свет стаў іншым і да яго трэба прыстасавацца. "Так, я гавару пра нейкія прарыўныя кірункі, але заўсёды тут трымаю (у розуме. - Заўв. БЕЛТА): прыстасавацца, перажыць гэты час, па-беларуску, "памяркоўна", спакойна. Разумных людзей у нас больш чым трэба. Трэба проста здрыгануцца. Трэба разумець, што за нас нашы праблемы ніхто не вырашыць", - падкрэсліў Прэзідэнт.