Аляксандр Лукашэнка: На ўсім трэба зарабляць, асабліва калі ёсць попыт на наша

Трэба зарабляць грошы па ўсіх кірунках, дзе ёсць попыт на беларускія тавары і паслугі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі, Старшыня УНС Аляксандр Лукашэнка заявіў на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу, піша БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі трэба, абапіраючыся на напрацаваныя вопыт і кампетэнцыі, больш глыбока развіваць існуючыя напрамкі ў эканоміцы і сацыяльнай сферы, нічога асаблівага пры гэтым не выдумляючы. "У нас ёсць пэўныя напрамкі развіцця. Калісьці на іх ніхто не звяртаў увагі, ці нехта за мяжой не звяртаў увагі. Сёння не толькі ў нашай брацкай Расіі - гэта наш адзіны рынак, можна сказаць і так, - усе зразумелі, што ў нас у савецкія часы былі створаны цудоўныя школы, спецыялісты, кампетэнцыі, як цяпер модна гаварыць. Чаго нам у Беларусі выдумляць? Попыт на сельскую гаспадарку ёсць? Ёсць. Трэба развіваць", - сказаў Прэзідэнт.

Аналагічны падыход - па сацыяльнай сферы, уключаючы адукацыю і ахову здароўя. "Мы ўсё плакаліся: трэба будаваць гэта, трэба бальніцы, паліклінікі... Мы будзем іх будаваць - ад ФАПа да РНПЦ, будзем ствараць. Але мы ніколі не думалі, як на Захадзе звычайна бывае, аб тым, што на гэтым жа (трэба. - Заўвага БЕЛТА) зарабляць грошы. І мы пачалі зарабляць грошы", - прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка.

"Мы ўсіх навучалі, ганарыліся гэтым. Але таксама зразумелі, што на адукацыі можна зарабляць грошы", - дадаў кіраўнік дзяржавы, адзначыўшы, што за год краіна атрымлівае больш за 100 млн долараў ад экспарту адукацыйных паслуг.

"Гэта значыць, на ўсім трэба зарабляць, асабліва калі ёсць попыт на наша", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Яшчэ адзін прыклад ад кіраўніка дзяржавы датычыўся сферы сельскай гаспадаркі. Цяпер многія краіны, у тым ліку Афрыкі і Азіі, вельмі зацікаўлены ў забеспячэнні харчовай бяспекі і гатовы за грошы набываць беларускія тэхніку і тэхналогіі. "У нас ёсць не толькі тэхналогіі, кампетэнцыі і кадры, але ёсць і тэхніка для таго, каб гэта рабіць. Чаго выдумляць? Давайце будзем паглыбляцца ў гэтым плане", - арыентаваў Аляксандр Лукашэнка.