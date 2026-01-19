Глядзець анлайнПраграма ТБ
Аляксандр Лукашэнка падпісаў дакумент аб далучэнні Беларусі да прапанаванага Трампам Савета міру

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя Рэспублікі Беларусь падпісаў дакумент аб далучэнні дзяржавы да Савета міру і выкананні палажэнняў Статута Савета міру, паведамляе БЕЛТА.

У поўнай адпаведнасці з прадугледжанай працэдурай, якая была абазначана ў пісьме Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Аб падпісанні адпаведнага дакумента Аляксандр Лукашэнка заявіў журналістам.

"Я падпісаў адпаведны зварот у ЗША, што мы гатовы прыняць іх прапанову, стаць заснавальнікамі гэтага Савета", - заявіў беларускі лідар.

