3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Аляксандр Лукашэнка падпісаў дакумент аб далучэнні Беларусі да прапанаванага Трампам Савета міру
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя Рэспублікі Беларусь падпісаў дакумент аб далучэнні дзяржавы да Савета міру і выкананні палажэнняў Статута Савета міру, паведамляе БЕЛТА.
У поўнай адпаведнасці з прадугледжанай працэдурай, якая была абазначана ў пісьме Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Аб падпісанні адпаведнага дакумента Аляксандр Лукашэнка заявіў журналістам.
"Я падпісаў адпаведны зварот у ЗША, што мы гатовы прыняць іх прапанову, стаць заснавальнікамі гэтага Савета", - заявіў беларускі лідар.