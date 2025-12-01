Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Алжыр

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406e392e-e937-4878-9eb9-7bf7cf189570/conversions/5e160ac8-3cb4-407b-b2ff-960bf00d1b9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406e392e-e937-4878-9eb9-7bf7cf189570/conversions/5e160ac8-3cb4-407b-b2ff-960bf00d1b9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406e392e-e937-4878-9eb9-7bf7cf189570/conversions/5e160ac8-3cb4-407b-b2ff-960bf00d1b9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406e392e-e937-4878-9eb9-7bf7cf189570/conversions/5e160ac8-3cb4-407b-b2ff-960bf00d1b9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Алжырскую Народную Дэмакратычную Рэспубліку. Гэта першы візіт на вышэйшым узроўні ў гісторыі адносін паміж дзвюма краінамі, піша БЕЛТА.

Ля трапа Прэзідэнта сустрэў старшыня Савета нацыі Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Насеры Азуз. Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Алжыра Абдэльмаджыд Тэбун правядуць перагаворы ў вузкім і пашыраным складах з акцэнтам на паглыбленне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і рэалізацыю ўзаемавыгадных двухбаковых праектаў. Плануецца абмеркаваць перспектывы паставак тэхнікі і кааперацыі, узаемадзеяння ў аграпрамысловым комплексе, медыцыне, адукацыі і гуманітарнай сферы ў цэлым.

Па выніках перагавораў лідараў краін і візіту ў цэлым будуць падпісаны двухбаковыя дакументы па развіцці супрацоўніцтва ў розных сферах.

Алжыр - ужо чацвёртая дзяржава, якую Прэзідэнт наведвае ў час вялікай камандзіроўкі па краінах блізкага і далёкага замежжа. У гэту краіну Аляксандр Лукашэнка прыбыў з Амана, дзе ён знаходзіўся з рабочым візітам. Да гэтага беларускі лідар наведаў М'янму і Кыргызстан. Напярэдадні візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Алжыры прайшоў двухбаковы бізнес-форум, у якім прымалі ўдзел больш за сотню прадстаўнікоў міністэрстваў, прадпрыемстваў і арганізацый з абодвух бакоў. Праведзены шматлікія сустрэчы і перагаворы на розных узроўнях.

У каментарыі журналістам кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў, які таксама знаходзіцца ў Алжыры, заявіў, што ў яго самыя вялікія чаканні ад гэтага візіту, а перспектывы супрацоўніцтва вельмі сур'ёзныя. Абмяркоўваюцца не толькі магчымасці пашырэння супрацоўніцтва ў гандлі і пастаўках тавараў, але і сумесная вытворчасць прадукцыі, у тым ліку з прыцэлам на рынкі іншых краін Афрыкі. Тэрыторыя Алжыра можа стаць яшчэ адным хабам для прасоўвання айчынных тавараў на гэтым кантыненце.

Дыпламатычныя адносіны Беларусі з Алжырам устаноўлены ў кастрычніку 1995 года. Сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў праводзіліся ў верасні 2000 года ў час Саміту тысячагоддзя ААН у Нью-Ёрку і ў верасні 2006 года ў рамках Саміту Руху недалучэння ў Гаване.

У 2003, 2024 і 2025 гадах адбыліся візіты міністра замежных спраў у Алжыр.

У лютым 2018 года праведзены рабочы візіт міністра замежных спраў Алжыра ў Беларусь, у ходзе якога былі арганізаваны сустрэчы з Прэзідэнтам і старшынёй Савета Рэспублікі. Тады Аляксандр Лукашэнка заявіў аб неабходнасці надаць сур'ёзны імпульс развіццю адносін паміж Беларуссю і Алжырам і хаця б аднавіць ранейшы ўзровень супрацоўніцтва. "Мы, калі на гэта будзе ваша воля і садзейнічанне, гатовы па нашых тэхналогіях працаваць і ў сферы прамысловасці, і ў сферы сельскай гаспадаркі. І не проста пастаўляць вам прадукцыю, але і ствараць адпаведныя магутнасці разам з вамі на тэрыторыі Алжыра", - запэўніў беларускі лідар.

Па выніках 2024 года тавараабарот склаў крыху больш як 49 млн долараў, з якіх практычна ўвесь аб'ём - гэта беларускі экспарт.