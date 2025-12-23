Глядзець анлайнПраграма ТБ
Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра абароны Беларусі

Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам міністра абароны і старшыню КДБ. У дакладзе Віктара Хрэніна размова ішла аб стане спраў ва Узброеных Сілах.

Адна з тэм даклада датычылася размяшчэння ў Беларусі ракетнага комплексу "Арэшнік" і яго пастаноўкі на баявое дзяжурства. Размова таксама ішла аб развіцці далейшага ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй (больш падрабязна - глядзіце відэа).

