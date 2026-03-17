3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Аляксандр Лукшаэнка: Унутраныя войскі здольныя ў самых складаных умовах выконваць любыя задачы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў вайскоўцаў і ветэранаў унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў з 108-й гадавінай стварэння ўнутраных войскаў, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што летапіс унутраных войскаў непарыўна звязаны з няпростым перыядам станаўлення беларускай дзяржаўнасці і напоўнены яркімі прыкладамі мужнасці, доблесці і адвагі. "Мы заўсёды будзем памятаць і паважаць подзвігі тых, хто гераічна змагаўся з інтэрвентамі, нямецка-фашысцкімі захопнікамі, бандамі нацыяналістаў і злачыннымі элементамі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
"Сёння ўнутраныя войскі актыўна развіваюцца, і з упэўненасцю можна сказаць, што яны здольныя ў самых складаных умовах выканаць любыя задачы па абароне канстытуцыйнага ладу, барацьбе з злачыннасцю, экстрэмізмам і тэрарызмам, ахове грамадскага парадку і асоба важных дзяржаўных аб'ектаў, а таксама па абясшкоджванні выбухованебяспечных прадметаў", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт падкрэсліў: вайскоўцы ўнутраных войскаў з гонарам нясуць нялёгкую, але ганаровую і такую неабходную службу, забяспечваючы спакой і стваральную працу грамадзян, дэманструючы высокі прафесіяналізм, дысцыпліну і самаахвярнасць. Унутраныя войскі з'яўляюцца адным з лідараў ваенна-патрыятычнага руху нашай краіны.
Самыя шчырыя словы падзякі Кіраўнік дзяржавы адрасаваў ветэранам унутраных войскаў: "Вы заклалі трывалыя традыцыі адданасці доўгу, прысязе і роднай зямлі, на якіх сёння выхоўваецца наша моладзь".
Прэзідэнт пажадаў усім вайскоўцам і ветэранам унутраных войскаў, іх родным і блізкім мірнага неба, моцнага здароўя, дабрабыту.