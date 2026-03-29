Беларусь пачынае наладжваць супрацоўніцтва з адным з самых аддаленых рэгіёнаў Расіі
Беларусь пачынае наладжваць супрацоўніцтва з адным з самых халодных і геаграфічна аддаленых рэгіёнаў Расіі. Аляксандр Лукашэнка 30 сакавіка правёў перамовы з губернатарам Чукоткі. Пра перспектывы пакуль гаворым асцярожна. Край для нас нязведаны. Адлегласць, лагістыка, якую ўскладняюць умовы надвор'я, - усё гэта накладвае адбітак. Тым не менш наш Прэзідэнт настроены на сур'ёзную працу. Плануюцца пастаўкі нашых МАЗаў і БЕЛАЗаў на Чукотку. Цікавіць партнёраў і прадукцыя МТЗ. Прапануем поўнае сэрвіснае абслугоўванне. Будзем развіваць і турызм, каб беларусы па-сапраўднаму адчулі паўночны дух.
Пасля вяртання з КНДР адно з першых публічных мерапрыемстваў у нашага Прэзідэнта - перамовы з губернатарам Чукоткі. Самы халодны край Расіі, прытым экзатычны. Зіма 10 месяцаў з 12, зараз там яшчэ памяркоўна -7 днём, бясконцая тундра, кіты, фіёрды і, вядома, туды едуць паглядзець на паўночнае ззянне (гл. відэа).