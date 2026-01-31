Глядзець анлайнПраграма ТБ
Бразілія спадзяецца аднавіць супрацоўніцтва авіякампаніі Embraer з Беларуссю

Агульныя інтарэсы з Паўднёвай Амерыкай: у Палацы Незалежнасці на парадку дня сумесныя праекты з Бразіліяй.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Бразіліі Бернард Кінгл завяршае сваю дыпмісію, але гэты час не толькі для падвядзення вынікаў, хутчэй, (з улікам разумення дыпламата, як можна працаваць з беларусамі) выбудоўванне стратэгіі для пераемніка.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што погляды на светабудову дзвюх краін зараз цалкам супадаюць. Гэта, вядома, уплывае на стварэнне эфектыўнай мадэлі адносін паміж дзяржавамі (падрабязнасці ў відэа).

