3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
Бразілія спадзяецца аднавіць супрацоўніцтва авіякампаніі Embraer з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Бразілія спадзяецца аднавіць супрацоўніцтва авіякампаніі Embraer з Беларуссюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e80f269-a486-4e7c-aea4-0e43e62bc3be/conversions/4bc09fa5-3eb6-42b4-bd40-f207d2d72c1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e80f269-a486-4e7c-aea4-0e43e62bc3be/conversions/4bc09fa5-3eb6-42b4-bd40-f207d2d72c1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e80f269-a486-4e7c-aea4-0e43e62bc3be/conversions/4bc09fa5-3eb6-42b4-bd40-f207d2d72c1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e80f269-a486-4e7c-aea4-0e43e62bc3be/conversions/4bc09fa5-3eb6-42b4-bd40-f207d2d72c1f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Агульныя інтарэсы з Паўднёвай Амерыкай: у Палацы Незалежнасці на парадку дня сумесныя праекты з Бразіліяй.
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Бразіліі Бернард Кінгл завяршае сваю дыпмісію, але гэты час не толькі для падвядзення вынікаў, хутчэй, (з улікам разумення дыпламата, як можна працаваць з беларусамі) выбудоўванне стратэгіі для пераемніка.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што погляды на светабудову дзвюх краін зараз цалкам супадаюць. Гэта, вядома, уплывае на стварэнне эфектыўнай мадэлі адносін паміж дзяржавамі (падрабязнасці ў відэа).