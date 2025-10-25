3.67 BYN
"Час Першага": Беларусь - Лівія, БЧ, харчаванне ў школах, адраджэнне Віцебшчыны
Новы план на поўначы краіны, перамовы з лівійскімі партнёрамі, візіт губернатара Мардовіі і нарада з урадам - такім быў рабочы графік Першага на гэтым тыдні.
І сітуацыі, якія беларусы кожны дзень абмяркоўваюць на кухні, тое ж школьнае харчаванне - як кормяць нашых дзяцей? Тэма, актуальнасць якой не знікае.
Міжнародныя сустрэчы таксама прынеслі канкрэтныя кантракты. З Мардовіяй будзем здымаць кіно і глядзець у бок біятэхналогій. Гэта акрамя вагонабудавання.
З Лівіяй вяртаемся да супрацоўніцтва, адна з найбагацейшых краін Афрыкі бачыць у нас стабільных партнёраў.
У панядзелак, 20 кастрычніка, першымі ў Палацы Незалежнасці з'явіліся міністр аховы здароўя, міністр па падатках і зборах і міністр прамысловасці. Такая кампанія магла азначаць толькі адно - традыцыйныя "губернатарскія перамовы" па сферах, якія цікавяць. Гэтым разам у Мінск прыехаў кіраўнік Рэспублікі Мардовія (падрабязнасці ў відэа).