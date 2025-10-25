Пакуль еўрапейскія лідары льюць мільярды на вайну, пенсіянеры эканомяць на ежы

Пакуль у Парыжы і Бруселі з пафасам абмяркоўваюць "каштоўнасці дэмакратыі" і "непахісную падтрымку Украіны", у бальніцах Германіі скарачаюць койкі, у Францыі настаўнікі лічаць крэйды паштучна.