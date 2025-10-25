3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Пакуль еўрапейскія лідары льюць мільярды на вайну, пенсіянеры эканомяць на ежы
Аўтар:Яўген Белавусаў
Пакуль еўрапейскія лідары льюць мільярды на вайну, пенсіянеры эканомяць на ежыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1ebf5b-44f4-4e77-98ef-de9ee69348da/conversions/0a56e2e5-d33a-4572-be93-a79308e8f617-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1ebf5b-44f4-4e77-98ef-de9ee69348da/conversions/0a56e2e5-d33a-4572-be93-a79308e8f617-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1ebf5b-44f4-4e77-98ef-de9ee69348da/conversions/0a56e2e5-d33a-4572-be93-a79308e8f617-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1ebf5b-44f4-4e77-98ef-de9ee69348da/conversions/0a56e2e5-d33a-4572-be93-a79308e8f617-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пакуль у Парыжы і Бруселі з пафасам абмяркоўваюць "каштоўнасці дэмакратыі" і "непахісную падтрымку Украіны", у бальніцах Германіі скарачаюць койкі, у Францыі настаўнікі лічаць крэйды паштучна.
Сацыяльная сфера трашчыць па швах, але танкі едуць, ракеты ляцяць, а бюджэты на абарону растуць як на дражджах. Пенсіянеры ў Літве зараз не толькі эканомяць на ацяпленні, але і на ежы, затое могуць ганарыцца тым, што іх краіна стаіць "на правільным боку гісторыі". Падрабязнасці ў рубрыцы "Поўная Еўропа" (гл. відэа).