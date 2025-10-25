Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пакуль еўрапейскія лідары льюць мільярды на вайну, пенсіянеры эканомяць на ежы

Пакуль у Парыжы і Бруселі з пафасам абмяркоўваюць "каштоўнасці дэмакратыі" і "непахісную падтрымку Украіны", у бальніцах Германіі скарачаюць койкі, у Францыі настаўнікі лічаць крэйды паштучна.

Сацыяльная сфера трашчыць па швах, але танкі едуць, ракеты ляцяць, а бюджэты на абарону растуць як на дражджах. Пенсіянеры ў Літве зараз не толькі эканомяць на ацяпленні, але і на ежы, затое могуць ганарыцца тым, што іх краіна стаіць "на правільным боку гісторыі". Падрабязнасці ў рубрыцы "Поўная Еўропа" (гл. відэа).

