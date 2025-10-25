3.67 BYN
Якасць, традыцыі і прыярытэты - юрыдычны факультэт БДУ адзначае векавы юбілей
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Юрыдычны факультэт БДУ адзначае 100-гадовы юбілей. За векавую гісторыю яго выпускнікамі сталі больш за 35 тыс. юрыстаў. Сярод іх - звыш 80 дактароў юрыдычных навук, 84 заслужаныя юрысты, члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, міністры, дэпутаты і паслы.
Сёння факультэт рыхтуе спецыялістаў па трох спецыяльнасцях - "правазнаўства", "эканамічнае права" і "паліталогія" (гл. відэа).