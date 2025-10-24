3.67 BYN
Прэзідэнт на нарадзе ў Віцебскай вобласці: Пугі вам проста не хапае і жалезнай адказнасці
Навесці жалезны парадак у АПК Віцебскай вобласці да канца года. Сціснутыя тэрміны для мясцовай вертыкалі ўлады напярэдадні паставіў Прэзідэнт. Больш за 5 гадзін тут ішла няпростая і шчырая размова пра сучаснасць і будучыню рэгіёна.
Сучаснасць Віцебшчыны, мяркуючы па статыстыцы і аналізе кампетэнтных органаў, выглядае часам нават жахлівай, што, напэўна, для кіраванцаў, якія дапускаюць безгаспадарчасць і адкрытае разгільдзяйства, гарантуе сумны лёс у будучыні. Прэзідэнт даў зразумець, што стагнацыі рэгіёна ён не дапусціць.
Віцебшчына, як і ўсе іншыя рэгіёны, адзінае цэлае - Беларусь. Краіна, дзе кожны, хто пражывае ў любым пункце, павінен адчуваць упэўненасць у сённяшнім і заўтрашнім дні. І гэта зона адказнасці Прэзідэнта. Патрэбен рэальны план адраджэння, а не пустыя абяцанні, якіх за апошнія гады было нямала. Час просьбаў прайшоў.
Прыйшоў час прымаць рашэнні, якія дапамогуць вобласці кардынальна пераламаць сітуацыю ў праблемных галінах. Якія рэсурсы прапанаваў задзейнічаць Аляксандр Лукашэнка, у чым Прэзідэнт бачыць усе цяперашнія праблемы рэгіёна? (падрабязнасці ў відэа).