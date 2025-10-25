Грамадзяне 160 краін свету прыязджаюць у Беларусь па якасную медыцынскую дапамогу

Анжаліка Грынкіна з дачкой прыехала ў Беларусь з Казахстана літаральна на суткі - каб стаць у ліст чакання. Дзяўчынцы патрэбная перасадка ныркі. У лісце чакання 2-й дзіцячай гарадской бальніцы зараз 16 чалавек, з якіх большасць - замежныя грамадзяне. Чакаць трансплантацыі ў сярэднім даводзіцца 6 месяцаў.

"Але ёсць прыклад таго, калі дзяўчынка, якая прыехала з Казахстана, літаральна ў верасні стала ў ліст чакання і тыдзень таму была трансплантаваная. Ёй вельмі пашанцавала", - расказала галоўны ўрач 2-й гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы Алена Ляшкевіч.

У цэлым, гаворачы аб геаграфіі, у Беларусь па медпаслугі прыязджаюць са 160 краін свету. Гэта перш за ўсё гаворыць аб тым, што нашым спецыялістам давяраюць. Сучаснае абсталяванне дазваляе праводзіць высокатэхналагічныя аперацыі. Як прыклад - у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ажыццяўляюць эксперыментальнае лячэнне цяжкіх пашкоджанняў галаўнога мозгу з дапамогай перасадкі стваловых клетак.