Грамадзяне 160 краін свету прыязджаюць у Беларусь па якасную медыцынскую дапамогу
Беларускім медыкам давяраюць! Па якасную медыцынскую дапамогу да нас прыязджаюць грамадзяне з 160 краін свету. Айчынныя спецыялісты аказваюць высокатэхналагічнае лячэнне, а здраўніцы прапаноўваюць даступны аднаўленчы курс.
Анжаліка Грынкіна з дачкой прыехала ў Беларусь з Казахстана літаральна на суткі - каб стаць у ліст чакання. Дзяўчынцы патрэбная перасадка ныркі. У лісце чакання 2-й дзіцячай гарадской бальніцы зараз 16 чалавек, з якіх большасць - замежныя грамадзяне. Чакаць трансплантацыі ў сярэднім даводзіцца 6 месяцаў.
"Але ёсць прыклад таго, калі дзяўчынка, якая прыехала з Казахстана, літаральна ў верасні стала ў ліст чакання і тыдзень таму была трансплантаваная. Ёй вельмі пашанцавала", - расказала галоўны ўрач 2-й гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы Алена Ляшкевіч.
І яшчэ пра беларускі вопыт. Гэтым летам нашы хірургі першымі ў СНД правялі аперацыю па перасадцы лёгкіх пацыенту з прыроджанымі паталогіямі. Ён быў з Узбекістана.
У цэлым, гаворачы аб геаграфіі, у Беларусь па медпаслугі прыязджаюць са 160 краін свету. Гэта перш за ўсё гаворыць аб тым, што нашым спецыялістам давяраюць. Сучаснае абсталяванне дазваляе праводзіць высокатэхналагічныя аперацыі. Як прыклад - у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ажыццяўляюць эксперыментальнае лячэнне цяжкіх пашкоджанняў галаўнога мозгу з дапамогай перасадкі стваловых клетак.
"За 9 месяцаў 2025 года ў клініцы медыцынскую дапамогу атрымалі каля 2,5 тыс. замежных грамадзян. З іх 40 % мэтанакіравана ехалі ў нашу краіну, у нашу клініку па меддапамогу. Таксама ва ўстанове аказваюцца адукацыйныя паслугі. Мы актыўна стажыруем урачоў і спецыялістаў. Да нас едуць урачы з Емена, Лівіі, Туркменістана, Узбекістана", - расказала намеснік галоўнага ўрача клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Мінска Святлана Шэлест.
Дзясяткі ўрачоў ужо прайшлі навучанне ў нашых клініках. Махамед Шэхад - кардыёхірург. Ён з Кот-д'Івуара. Адукацыю атрымаў у нашым медуніверсітэце. Зараз на стажыроўцы ў бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі.
Усяго Міністэрства аховы здароўя Беларусі падпісала звыш 70 мемарандумаў і пагадненняў з рознымі краінамі як на ўзроўні ведамстваў, так і на ўзроўні ўрадаў і кіраўнікоў дзяржаў, што дазваляе супрацоўнічаць у галіне абмену вопытам і тэхналогіямі, ствараць сумесныя распрацоўкі.
Эрбол Султанбаеў, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кыргызстана ў Беларусі: "Сёлета былі падпісаны два вельмі важныя пагадненні: пагадненне ў галіне дзіцячай анкалогіі (лячэнне, папярэджанне дзіцячай анкалогіі), а таксама ў галіне трансплантацыі органаў. Гэта тыя напрамкі, дзе кыргызскі бок бачыць вельмі добрыя кампетэнцыі. На сённяшні дзень можна сказаць, што беларуская медыцына гатова годна канкурыраваць на міжнародным рынку медыцынскіх паслуг. Гэта ведаюць і нашы грамадзяне".
Беларусь займае высокія месцы ў міжнародных медыцынскіх рэйтынгах. Рэспубліка першая ў СНД, а таксама ўваходзіць у топ-25 дзяржаў, спрыяльных для мацярынства і нараджэння дзяцей, апярэджваючы многія развітыя краіны. Нашы поспехі - гэта карпатлівая праца медыкаў, выразная і зразумелая дзяржаўная палітыка, дзе ў аснове асноў заўсёды стаяў і будзе стаяць чалавек.