"Талакой мы можам усё" - рэспубліканскі суботнік прайшоў па ўсёй Беларусі
Аўтар:Вікторыя Шаркова
Рэспубліканскі суботнік прайшоў па ўсёй Беларусі. Прадстаўнікоў улады, студэнтаў і простых людзей аб'яднала мэта - надаць яшчэ большы глянец прыгажуні-краіне.
Любіць і шанаваць сваё, роднае, навучыліся беларусы. Нам ёсць чым ганарыцца і што абараняць, а яшчэ сваёй працай ісці толькі па мірным шляху развіцця. 25 кастрычніка, нягледзячы на надвор'е, беларусы зноў згуртаваліся дзеля агульнай справы. Рэспубліканскі суботнік аб'яднаў усе рэгіёны.
Наводзіць парадак на зямлі - гэта добрая і патрэбная традыцыя, асабліва ў Год добраўпарадкавання. Гэта сапраўды адчуваюць людзі. Бо сродкі пойдуць на рэканструкцыю помнікаў, азеляненне двароў, будаўніцтва знакавых аб'ектаў (падрабязнасці ў відэа).