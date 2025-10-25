"Праблема была раздзьмутая праз сацсеткі": кіраўнік Нацбанка выказаўся наконт старых долараў

"Ніякіх істотных змяненняў мы не адзначылі на валютным рынку. Больш за тое, за 20 дзён кастрычніка колькасць наяўнай валюты, якая здаецца, крыху паменшылася. Тыя, хто меў праблемныя банкноты, думаю, свае пытанні вырашылі. Але, як паказвае практыка, праблема шмат у чым была разадзьмутая праз сацыяльныя сеткі, таму што ніякіх істотных змяненняў у дынаміцы прыёму наяўнай валюты мы не зафіксавалі", - адзначыў кіраўнік Нацбанка.