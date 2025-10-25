3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
"Праблема была раздзьмутая праз сацсеткі": кіраўнік Нацбанка выказаўся наконт старых долараў
Новыя ўмовы прыёму наяўнай замежнай валюты істотнага ўплыву на ўнутраны валютны рынак не аказалі. Гэта заявіў кіраўнік Нацбанка Раман Галоўчанка падчас рэспубліканскага суботніка. Рэгулятар, наадварот, фіксуе зніжэнне аб'ёмаў здачы долараў і еўра ў абменніках.
"Ніякіх істотных змяненняў мы не адзначылі на валютным рынку. Больш за тое, за 20 дзён кастрычніка колькасць наяўнай валюты, якая здаецца, крыху паменшылася. Тыя, хто меў праблемныя банкноты, думаю, свае пытанні вырашылі. Але, як паказвае практыка, праблема шмат у чым была разадзьмутая праз сацыяльныя сеткі, таму што ніякіх істотных змяненняў у дынаміцы прыёму наяўнай валюты мы не зафіксавалі", - адзначыў кіраўнік Нацбанка.
З кастрычніка рашэннем Нацбанка сталі больш мяккімі патрабаванні да плацежаздольнасці купюр. Цвіль пад ультрафіялетам не прычына для банкаў адмовіць у прыёме такіх банкнот.