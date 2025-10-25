Два сур'ёзныя ДТЗ адбыліся ў Дзяржынскім раёне і Бабруйску: ёсць пацярпелыя

У Дзяржынскім раёне адбылося ДТЗ з удзелам маршрутнага таксі. Паводле папярэдняй інфармацыі, 45-гадовы вадзіцель мікрааўтобуса, рухаючыся ў напрамку Мінска, адцягнуў увагу ад кіравання на люстэрка задняга выгляду, з'ехаў на правую абочыну, дзе ўчыніў наезд на дарожны знак, пасля чаго з'ехаў у кювет.



У выніку ДТЗ у бальніцу для абследавання дастаўлены 5 з 13 пасажыраў, якія знаходзіліся ў аўтобусе. Па выніках аказання медыцынскай дапамогі 1 пасажыр шпіталізаваны, а 4 адпушчаны.