У Беларусі адзначаюць Дзень аўтамабіліста і дарожніка
26 кастрычніка Беларусь адзначае Дзень аўтамабіліста і дарожніка. Работнікаў і ветэранаў галіны з прафесійным святам павіншаваў Прэзідэнт.
У Беларусі каля 16 тыс. км рэспубліканскіх і 71 тыс. км дарог мясцовага значэння. За станам гэтых магістраляў сочаць амаль 7 тыс. дарожных арганізацый, якія нястомна працуюць, каб забяспечыць камфортнае перамяшчэнне. Сёння ў іх адрас гучаць словы падзякі за адданасць справе.
Сяргей Лявончык, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення Міністэрства транспарта і камунікацый Беларусі:
"Карыстаючыся нагодай, хацеў бы ў першую чаргу павіншаваць усіх аўтамабілістаў і дарожнікаў са святам - Днём аўтамабіліста і дарожніка, пажадаць усім поспехаў, сказаць словы падзякі нашым работнікам. Гэта мноства арганізацый у кожным кутку нашай краіны. Сказаць ім вялікі дзякуй. Таксама выказаць словы падзякі ветэранам дарожнай гаспадаркі, якія сочаць за намі, за развіццём нашых дарог".
На канец 2024 года ў краіне зарэгістравана звыш 3 млн 85 тыс. легкавых аўтамабіляў, больш за 140 тыс. грузавікоў і 10 тыс. аўтобусаў. У краіне ідзе пастаяннае абнаўленне дарог, у тым ліку і мясцовага значэння. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы ідзе актыўная работа па злучэнні аграгарадкоў з раённымі цэнтрамі з дапамогай трас з палепшаным пакрыццём.