Мітынгі ўзарвалі Еўропу: людзі патрабуюць накіраваць сродкі на сацыяльныя патрэбы

Яшчэ адзін антываенны марш, які сабраў сотні ўдзельнікаў, прайшоў перад аэрапортам Шарль-дэ-Голь у Парыжы. Дэманстранты запатрабавалі поўнага эмбарга на пастаўкі зброі Ізраілю. У прыватнасці, яны абвінавацілі французскую кампанію ў выкарыстанні найбуйнейшага аэрапорта краіны для адпраўкі ў Тэль-Авіў кампанентаў для сістэм узбраенняў.