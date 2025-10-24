3.67 BYN
Мітынгі ўзарвалі Еўропу: людзі патрабуюць накіраваць сродкі на сацыяльныя патрэбы
Іспанія
Адстаўкі кіраўніка Валенсіі запатрабавалі ўдзельнікі мітынгу ў Мадрыдзе, дзе таксама заклікалі ўлады да адказнасці за забеспячэнне сацыяльных правоў грамадзян. Удзельнікі запатрабавалі спыніць уразаць выдаткі на ахову здароўя, пенсіі і адукацыю.
Італія
У Італіі сотні мітынгоўцаў узнялі пытанне аб абаронных выдатках. Антываенны марш прайшоў па вуліцах горада Павія, дзе зараз праходзіць канферэнцыя, прысвечаная будучыні еўрапейскай абароны. Удзельнікі мітынгу незадаволены, што фінансаванне ідзе на ўзбраенне, а не на сферу паслуг, ахову здароўя, падтрымку працоўных і ўразлівых катэгорый насельніцтва.
Францыя
Яшчэ адзін антываенны марш, які сабраў сотні ўдзельнікаў, прайшоў перад аэрапортам Шарль-дэ-Голь у Парыжы. Дэманстранты запатрабавалі поўнага эмбарга на пастаўкі зброі Ізраілю. У прыватнасці, яны абвінавацілі французскую кампанію ў выкарыстанні найбуйнейшага аэрапорта краіны для адпраўкі ў Тэль-Авіў кампанентаў для сістэм узбраенняў.