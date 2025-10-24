Глядзець анлайнПраграма ТБ
Літва зноў уначы закрывала пункты пропуску на мяжы з Беларуссю

Літва адкрыла закрытыя вечарам 25 кастрычніка два кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Беларуссю. Як піша Рэйтэр, КПП былі закрытыя пасля таго, як метэазонды зайшлі на тэрыторыю прыбалтыйскай краіны. Таксама былі прыпынены рэйсы ў аэрапортах Вільнюса і Каўнаса, заложнікамі сітуацыі сталі тысячы пасажыраў.

За апошні тыдзень літоўскі бок двойчы закрываў мяжу з Беларуссю ў абодвух пунктах пропуску.

Разделы:

У свецеЕўропа