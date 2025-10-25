Літва зноў закрыла КПП на мяжы з Беларуссю

Як падкрэсліваюць у Дзяржпагранкамітэце Беларусі, такімі рашэннямі Вільнюс стварае бязвыхадныя сітуацыі для вадзіцеляў легкавых аўто, якія знаходзяцца падчас закрыцця ў пунктах пропуску. Людзі не разумеюць, як ім дзейнічаць далей. А вось для вадзіцеляў грузавікоў часовае закрыццё звыклае з улікам таго, што літоўцы і так працуюць у 10 разоў больш марудна, чым дазваляюць магчымасці.