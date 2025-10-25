3.67 BYN
Літва зноў закрыла КПП на мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Літоўскія ўлады зноў на няпэўны час закрылі два кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Беларуссю. Гэта ўжо чацвёрты выпадак закрыцця межаў за тыдзень. Пытанне, як доўга будзе дзейнічаць мера, 27 кастрычніка будзе вырашаць урадавая камісія па нацыянальнай бяспецы.
Як падкрэсліваюць у Дзяржпагранкамітэце Беларусі, такімі рашэннямі Вільнюс стварае бязвыхадныя сітуацыі для вадзіцеляў легкавых аўто, якія знаходзяцца падчас закрыцця ў пунктах пропуску. Людзі не разумеюць, як ім дзейнічаць далей. А вось для вадзіцеляў грузавікоў часовае закрыццё звыклае з улікам таго, што літоўцы і так працуюць у 10 разоў больш марудна, чым дазваляюць магчымасці.