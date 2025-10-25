3.67 BYN
Трамп пахваліў сябе за мір паміж Тайландам і Камбоджай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп заявіў, што любіць спыняць войны. Нагадаем, кіраўнік Белага дома, калі быў на саміце АСЕАН, стаў пасрэднікам у заключэнні мірнай дамовы паміж Тайландам і Камбоджай. Канфлікт, што пачаўся ў маі, завяршыўся падпісаннем дэкларацыі аб урэгуляванні адносін пры асабістым удзеле прэзідэнта ЗША.
На прэс-канферэнцыі Трамп не ўтойваў гонару, назваў сябе майстрам "мірных здзелак" і падкрэсліў, што яму "спадабалася гэта рабіць". А таксама выказаў гатоўнасць узяцца за наступны выклік - зняць напружанасць паміж Пакістанам і Афганістанам.