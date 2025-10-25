3.67 BYN
У Парыжы затрыманы двое падазроных у рабаванні Луўра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Французская паліцыя арыштавала дваіх мужчын, якія падазраюцца ва ўдзеле ў крадзяжы з Луўра. Аднаго з іх затрымалі ў парыжскім аэрапорце Шарль-дэ-Голь - ён спрабаваў паляцець у Алжыр. Усяго ў справе фігуруюць чацвера падазроных, у тым ліку двое непасрэдных выканаўцаў і двое памагатых.
Высветлена, у прыватнасці, што рабаўнікам дапамагаў адзін з ахоўнікаў музея. Пра гэта паведаміла брытанская газета The Telegraph са спасылкай на крыніцы. Напярэдадні злачынства ён перадаў рабаўнікам інфармацыю наконт сістэмы бяспекі Луўра. Рабаваннем стагоддзя займаюцца звыш сотні следчых. На пошук злачынцаў з парыжскага бюджэту выдзелена ў 10 разоў больш сродкаў, чым на любое іншае злачынства.