"Час Першага": беларускі тэрмінал у Мурманску, кадравыя прызначэнні, ордэны Маці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнцкі графік на тыдні складаўся з падзей рознага маштабу. Акрэсленне міжнароднай пазіцыі па блізкаўсходніх пытаннях: "Беларусь не прымае войнаў". Прэзідэнт пагаварыў з паслом Ірана. Плюс былі кадравыя рашэнні ў дыпламатычнай і ваеннай сферах.
Змяненні ў складзе кіраўнікоў мясцовай вертыкалі ўлады, у тым ліку ў Лагойскім раёне пасля візіту кіраўніка дзяржавы. Перамовы з партнёрамі з Мурманска, дзе мы збіраемся будаваць свой тэрмінал у порце. І, вядома, віншаванні з 8 Сакавіка.
Афіцыйны парадак дня і кулуары - у рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).