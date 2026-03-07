Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Час Першага": беларускі тэрмінал у Мурманску, кадравыя прызначэнні, ордэны Маці

Прэзідэнцкі графік на тыдні складаўся з падзей рознага маштабу. Акрэсленне міжнароднай пазіцыі па блізкаўсходніх пытаннях: "Беларусь не прымае войнаў". Прэзідэнт пагаварыў з паслом Ірана. Плюс былі кадравыя рашэнні ў дыпламатычнай і ваеннай сферах.

Змяненні ў складзе кіраўнікоў мясцовай вертыкалі ўлады, у тым ліку ў Лагойскім раёне пасля візіту кіраўніка дзяржавы. Перамовы з партнёрамі з Мурманска, дзе мы збіраемся будаваць свой тэрмінал у порце. І, вядома, віншаванні з 8 Сакавіка.

Афіцыйны парадак дня і кулуары - у рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).

