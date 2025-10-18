3.73 BYN
"Час Першага": кадры, прагматычныя мэты са Злучанымі Штатамі, планы на 2026-ы, антыдронавая абарона
Што можна зрабіць для міру? Глабальнае міжнароднае становішча і важныя ўнутраныя пытанні былі ў цэнтры ўвагі Прэзідэнта на гэтым тыдні. Беларусь магла б дапамагчы знайсці кансэнсус у вырашэнні канфлікту ва Украіне. Ішла размова і пра перспектывы адносін са Злучанымі Штатамі Амерыкі, гатовыя нават да вялікай здзелкі, калі будуць улічаны інтарэсы краіны, і пра эканамічную будучыню - прагноз урада на 2026 год можна назваць стрыманым. Прэзідэнт падкрэслівае, што ён павінен быць напружаны, але рэалістычны.
У "Галоўным эфіры" нечаканыя кадры з кулуар і эксклюзівы з месцаў палітычных падзей. Як будуць узмацняць абарону ад дронаў ва ўмовах перманентнай канфрантацыі і правакацый? Як пачалася падрыхтоўка да Усебеларускага сходу? І як зумеры бачаць Прэзідэнта? Усё пакажа "Час Першага" (падрабязнасці ў відэа).