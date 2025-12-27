3.71 BYN
"Час Першага": Меседжы Лукашэнкі на самітах у Піцеры, прызначэнні сілавікоў, навагодні баль
Рабочыя планы Першага на надыходзячы год, падрабязнасці піцерскіх перамоў і задачы для бяспекі на святы. Насычаным быў пераднавагодні прэзідэнцкі тыдзень.
Нефармальнасць традыцыйных сустрэч лідараў Садружнасці і Еўразійскага саюза пад Новы год не перашкодзіла абмеркаваць і развіццё інтэграцыі, і яе рэальныя праблемы. Хоць цікавасць многіх краін да ЕАЭС паказвае актуальнасць еўразійскай мадэлі збліжэння.
На фінішы года адбыліся і важныя кадравыя прызначэнні - у Генпракуратуры і Следчым камітэце. І генералам, і ўжо пазней моладзі ў больш урачыстай атмасферы навагодняга балю Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз нагадаў галоўнае - прыйшоў час канкрэтных спраў.
Аб чым у расійскай паўночнай сталіцы гаварылі Лукашэнка і Пашынян? Хто з міністраў адточваў па да апошняга? А таксама TikTok-інсайды пра Прэзідэнцкі баль ад удзельнікаў. Усё цікавае, што было ў кулуарах вялікай палітыкі і галоўных падзей тыдня, прама зараз (падрабязнасці ў відэа).