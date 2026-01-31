3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
"Час Першага": мікраоптыка "Планар", навучанне адораных, курс на Кітай, энергетыка ў маразы
Аўтар:Наталля Брэвус
Сіла - у інавацыях і людзях! А памеры дзяржавы вызначаюцца не яе плошчай, а інтэлектам і тэхналогіямі. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка гаварыў, наведваючы "Планар". У прэзідэнцкім графіку на тыдні было нямала абмеркаванняў перспектыўных вытворчых ноу-хау і падрыхтоўкі тых, хто можа іх даць краіне.
На тэхналагічны суверэнітэт накіраваны і сумесныя праекты з Расіяй. На руку будзе і прыток укладанняў і тэхналогій з Усходу. Гатовыя перафарматаваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Кітаем.
Больш падрабязнасцяў пра галоўныя падзеі тыдня - у рубрыцы "Час Першага". Там таксама гатоўнасць да пагоднага экстрыму, фінансавыя трэнды і пра тое, як пачынаецца год для беларускай эканомікі (глядзіце відэа).