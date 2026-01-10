"Час Першага": наказ на Раство, прысяга суддзяў, уручэнне прэмій "За духоўнае адраджэнне"

Зімовая казка - так можна назваць усе апошнія дні ў Беларусі. Вядома, атрымалася яна праз працу, у тым ліку шматгадовую. Было ўсё: і снег, і цяпло на светлае свята, і вялікія госці. Усё гэта ўклалася ў тыдзень кіраўніка дзяржавы. Графік выдаўся і рабочым, і святочным адначасова. Аляксандр Рыгоравіч, як чалавек праваслаўны, разам з беларусамі сустрэў Раство. Вядома, гэта ўжо традыцыя ў нашым грамадстве - уручыў прэміі "За духоўнае адраджэнне". У гэтай цырымоніі абавязковы ўдзел прымае і мітрапаліт.