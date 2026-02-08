"Час Першага": сітуацыя на Віцебшчыне, вейпы, праверка боегатоўнасці УС, міжнародныя сустрэчы

Сітуацыя ў Віцебскай вобласці і пошук канкрэтных рашэнняў для выхаду з няпростага становішча на тыдні сталі прадметам чарговага абмеркавання на ўзроўні Прэзідэнта. Хоць выраз "няпростае становішча" ў дадзеным кантэксце не вельмі і дарэчы. Нарада была вельмі жорсткай. Аляксандр Лукашэнка наўмысна не ўтойвае многія моманты, пачынаючы ад падаплёкі кадравых змяненняў да правальных паказчыкаў у рэгіёне.

Вырашаць праблемы трэба будзе новаму губернатару Аляксандру Рагожніку. У дапамогу яму вызначана каманда адказных за рэгіён спецыялістаў. У Палацы Незалежнасці абмяркоўвалі і іншыя народныя пытанні: выплата зарплаты, эфектыўнасць антыкрызісных кіраўнікоў. Пракаменціраваў наш Прэзідэнт і фейкі вакол раптоўнай праверкі боегатоўнасці Узброеных сіл. "Час Першага" ўсё пакажа (гл. відэа).