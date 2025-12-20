Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Час Першага": УНС, ключавыя кірункі для ЕАЭС, супрацоўніцтва з Іранам, інтэрв'ю Newsmax

Усебеларускі народны сход - гэта пра ідэі, праекты і мэты, якія ў канчатковым выніку павінны праяўляцца ў лічбах аб'ёмаў экспарту, добрых зарплатах, нават дэмаграфічных каэфіцыентах.

Нашы калегі з "Часу Першага" пагаварылі ў кулуарах з дэлегатамі, можна сказаць, зазірнулі на "кухню" УНС, і, вядома, сабралі самыя папулярныя тэзісы Прэзідэнта.

На гэтым жа тыдні Аляксандр Лукашэнка правёў і шэраг міжнародных сустрэч, за якімі назіралі не толькі беларускія, але і іранскія, і амерыканскія тэлегледачы. Сустрэча з міністрам замежных спраў Ісламскай Рэспублікі Іран і інтэрв'ю медыя Newsmax - усё гэта ў рубрыцы "Час Першага" (глядзіце відэа).

