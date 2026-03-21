"Час Першага": "Вялікая здзелка" з ЗША, памілаванне асуджаных, другая спроба ЭКА
Аўтар:Ілона Красуцкая
Вялікая здзелка Беларусі і ЗША, здыманне санкцый і прапановы Аляксандра Лукашэнкі па вырашэнні канфлікту на Блізкім Усходзе. На тыдні ў Мінск зноў прыязджала амерыканская дэлегацыя на чале з спецпасланнікам прэзідэнта ЗША - Джонам Коўлам. Галоўнай тэмай стаў міжнародны парадак.
Пытанняў шмат: Украіна, Венесуэла, канфлікт на Блізкім Усходзе. Амерыканцы пазначылі сваю пазіцыю, наш Прэзідэнт - сваю. І хай без публічных падрабязнасцяў, але Аляксандр Лукашэнка прапанаваў яшчэ адзін варыянт, як можна завяршыць вайну ў Іране. Усё самае цікавае з беларуска-амерыканскіх кулуараў і не толькі – глядзіце відэа.