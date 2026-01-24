3.74 BYN
"Час Першага": Знак якасці і Савета міру, Вадохрышча і ўручэнне дыпломаў дактароў навук
Знак якасці і Савета міру, Вадохрышча і ўручэнне дыпломаў дактароў навук. Гэты тыдзень у графіку Першага быў і святочны, і рабочы.
Кадравыя прызначэнні і планы на канец зімы... Накшталт бы і не хочацца адпускаць маразы, але, мабыць, пара. Кулуарныя падрабязнасці і афіцыйны парадак сабралі ў рубрыцы "Час Першага".
На гэтым тыдні было нямала інфападстаў. Пачатак студзеня, як і канец снежня, выдаліся насычанымі. Трэба прызнаць, што пул ацаніў наш звычайны спакойны губернатарскі панядзелак у Палацы Незалежнасці.
Губернатар Кіраўскай вобласці Аляксандр Сакалоў на гэтай пасадзе не так даўно - усяго тры гады. Яго рэгіён называюць "варотамі Рускай Поўначы". Тут магутная прамысловасць, якая спецыялізуецца на машынабудаванні, і моцная сельская гаспадарка. Менавіта па гэтых кірунках губернатара сустракаў профільны састаў міністраў (гл. відэа).