3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Дарожная карта і мільярдныя інвестыцыі: лідары Беларусі і Амана абмеркавалі дасягнутыя дамоўленасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Амане. 1 снежня ў беларускага лідара адбыліся перамовы з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам. Яны прайшлі дома ў султана - жэст, які ў дыпламатыі гаворыць пра давер, павагу і асаблівае стаўленне да высокага госця.
Лідары абмеркавалі рэалізацыю ўжо дасягнутых дамоўленасцей - дарожную карту, падпісаную ў кастрычніку 2025 года, і новыя сумесныя праекты.
Эканоміка Амана знаходзіцца ў працэсе дыверсіфікацыі, хоць нафта і газ па-ранейшаму адыгрываюць ключавую ролю, забяспечваючы значную частку даходаў. Краіна актыўна развівае іншыя сектары, такія як лагістыка, турызм, прамысловая і сельскагаспадарчая вытворчасці. Таксама развіваецца інфраструктура, уключаючы спецыяльныя эканамічныя зоны і сучасныя парты (падрабязнасці ў відэа).