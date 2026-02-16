3.72 BYN
"Давайце варушыцца і працаваць" - Лукашэнка арыентуе ўрад на выніковасць
17 лютага адбылася жорсткая і прамалінейная размова Прэзідэнта Беларусі з урадам і профільнымі спецыялістамі, каму давераны кіруючыя пасады. Раскрытыкаваў Аляксандр Лукашэнка факты бяздзейнасці, паказухі і невыканання дысцыпліны.
Існуе шмат нюансаў, часам няма простых рашэнняў. У гэтым выпадку кіраўнік дзяржавы заўсёды за тое, каб абмеркаваць нейкія моманты, параіцца, але часта адбываецца так, што ўсе чакаюць, "а што скажа Прэзідэнт" або адмашкі зверху. Гэта датычыцца абсалютна ўсіх сфер.
Як сказаў Аляксандр Лукашэнка, эканоміка стала полем бою. Ураду Аляксандр Лукашэнка даручыў у загадным парадку тэрмінова спыніць спад, разгрузіць склады і знайсці новыя кантракты. Усе ключавыя прадпрыемствы павінны быць узятыя літаральна на ручны кантроль.
Любая з нарад Прэзідэнта - падстава для доўгай рэфлексіі. Аляксандр Лукашэнка заўсёды патрабуе канкрэтыку ад урада і профільных спецыялістаў: як будзем дасягаць выніку, што рабіць, калі праселі. Не варта думаць, што па назапашаных праблемах толькі Віцебская вобласць - казёл адпушчэння. Такая сітуацыя характэрная для ўсёй краіны па многіх паказчыках. Ёсць сферы, дзе літаральна трэба ратаваць сітуацыю (гл. відэа).