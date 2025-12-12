3.72 BYN
"Добрыя парады" - Коўл адзначыў ролю Лукашэнкі ва ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дае добрыя парады па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне. Аб гэтым заявіў журналістам спецпрадстаўнік ЗША Джон Коўл па выніках праведзеных у Мінску перагавораў з кіраўніком беларускай дзяржавы, паведамляе БЕЛТА.
"Я размаўляў з вашым Прэзідэнтам па розных пытаннях. Ён дапамагае, раіць нам па пытанні таго, што рабіць з вайной паміж Расіяй і Украінай. Гэта добрыя парады. Розныя пытанні, накшталт гэтага", - сказаў прадстаўнік ЗША.
Што датычыцца працэсу мірнага ўрэгулявання канфлікту ва Украіне і ролі ў гэтым Беларусі, Джон Коўл адзначыў фактар даўніх добрых адносін, якія склаліся паміж Аляксандрам Лукашэнкам і Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
"Ваш Прэзідэнт мае вялікую гісторыю адносін з Прэзідэнтам Пуціным, мае магчымасць даваць яму парады. Гэта вельмі карысна ў гэтай сітуацыі. Яны даўнія сябры і маюць неабходны ўзровень адносін, каб абмяркоўваць такія пытанні. Зразумела, Прэзідэнт Пуцін можа прыняць адны парады і не прыняць другія. Гэта спосаб дапамагчы працэсу", - сказаў Джон Коўл.