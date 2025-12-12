3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Дональд і Маланія Трамп падзякавалі Лукашэнку за гасцінны прыём амерыканскай дэлегацыі
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і яго жонка Меланія перадалі асабістае пасланне для Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта ў эксклюзіўным каментарыі "Першаму інфармацыйнаму" сёння адразу пасля завяршэння беларуска-амерыканскіх перамоў распавяла прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант.
"Абмяркоўваліся, натуральна, як вельмі буйныя геапалітычныя пытанні, так і цалкам пэўныя двухбаковыя практычныя, - адзначыла яна.
З эксклюзіўных падрабязнасцяў Наталля Эйсмант распавяла пра невялікі цікавы чалавечы момант: праз спецыяльнага пасланца ЗША па Беларусі Джона Коўла беларускаму Прэзідэнту асабістае пасланне перадалі Дональд і Меланія Трамп. "З таго, што было ў гэтым пасланні, напрыклад, першая пара Злучаных Штатаў Амерыкі дзякуе беларускаму боку і асабіста Прэзідэнту за гасціннасць, якая пастаянна аказваецца амерыканскай дэлегацыі. Адзначаюць беларускую гасціннасць, гавораць пра вельмі сардэчны прыём, дзякуюць за прэзенты, якія раней наш Прэзідэнт перадаваў Дональду і Меланіі, і віншуюць з надыходзячымі Калядамі, жадаюць шчаслівага Раства. Таксама Дональд Трамп адзначае, што з нецярпеннем чакае вяртання Джона Коўла дадому, каб даведацца падрабязнасці перамоў", - адзначыла прэс-сакратар Прэзідэнта.