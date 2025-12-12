Джон Коўл: ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію

"У адпаведнасці з указаннямі Прэзідэнта Трампа ЗША здымаюць санкцыі з калію. Думаю, гэта вельмі добры ход з боку ЗША для Беларусі. Мы іх здымаем цяпер", - заявіў Джон Коўл. Ён адзначыў, што размова на тэму санкцый будзе прадаўжацца і далей.