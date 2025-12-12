Глядзець анлайнПраграма ТБ
Джон Коўл: ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію

Злучаныя Штаты Амерыкі здымаюць санкцыі з беларускага калію. Аб гэтым заявіў журналістам спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коўл, паведамляе БЕЛТА.

"У адпаведнасці з указаннямі Прэзідэнта Трампа ЗША здымаюць санкцыі з калію. Думаю, гэта вельмі добры ход з боку ЗША для Беларусі. Мы іх здымаем цяпер", - заявіў Джон Коўл. Ён адзначыў, што размова на тэму санкцый будзе прадаўжацца і далей.

"Па меры нармалізацыі адносін паміж дзвюма краінамі ўсё больш санкцый будзе здымацца", - сказаў прадстаўнік ЗША. Джон Коўл таксама выказаў надзею, што ў будучым бакі прыйдуць да сітуацыі, калі санкцый не будзе наогул.

