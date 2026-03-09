3.73 BYN
Фінансавая сістэма, банкаўскія актывы, новыя рынкі - задачы для Нацбанка абмеркавалі ў Прэзідэнта
Бягучая дзейнасць Нацыянальнага банка ў кантэксце задач эканамічнага развіцця краіны. 10 сакавіка ў Палацы Незалежнасці, акрамя старшыні праўлення Нацбанка Рамана Галоўчанкі, прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў і першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Аляксандр Ягораў. Што называецца - цяжкая артылерыя беларускай эканомікі.
Мерапрыемства па выніках нядаўняй справаздачы ўрада і даручэнняў Прэзідэнта аб узмацненні ўзаемадзеяння дзвюх структур пры правядзенні сумеснай эканамічнай палітыкі. А яшчэ і ў развіццё размовы Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй галоўнага фінансавага ведамства краіны.
Спектр пытанняў шырокі: ад інвестыцый, вытворчасці ўдабрэнняў да цэнтраў апрацоўкі звестак і пазыковых абавязацельстваў (гл. відэа).