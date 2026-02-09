Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Галоўны акцэнт ад Лукашэнкі - трымаць курс на стварэнне таго, што трэба для бяспекі краіны

Праца на ўмацаванне абароназдольнасці. На нарадзе ў Прэзідэнта 10 лютага абмеркавалі пытанні аснашчэння арміі і развіццё ваенна-прамысловага комплексу. Няпростая геапалітычная сітуацыя і абстаноўка вакол прымушаюць ушчыльную займацца эфектыўнымі ўзбраеннямі, а таксама вытворчасцю боепрыпасаў да іх.

Фармат размовы ў асноўным закрыты, тым не менш галоўны акцэнт ад Аляксандра Лукашэнкі прагучаў з улікам адкрытай мілітарызацыі заходніх краін - будзем трымаць курс на стварэнне таго, што нам трэба для гарантавання бяспекі. Беларусь да канца года павінна мець уласную вытворчасць хадавых боепрыпасаў.

Людзі ў пагонах, урад, прамыслоўцы, збройнікі і фінансісты. Такі склад запрошаных на нараду да Прэзідэнта адразу дае зразумець, што пытанне абароназдольнасці комплекснае, залежыць не толькі ад генералаў, але і тых, хто працуе (кажучы ваеннай мовай) у тыле. Па большай частцы гэта будзе непублічнае абмеркаванне. Бо многае з таго, што прагучыць, усё ж пад грыфам "ваенная таямніца" (гл. відэа).

Разделы:

ПрэзідэнтПрэзідэнт