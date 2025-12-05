Глядзець анлайнПраграма ТБ
Гасціннасць, павага і амбіцыйныя праекты - завяршылася вялікая камандзіроўка Прэзідэнта

Дарожная карта супрацоўніцтва з Алжырам, перспектыўныя праекты з Аманам. Яшчэ раней гатоўнасць ствараць сумесныя прадпрыемствы з М'янмай.

Абмеркаванне пытанняў калектыўнай бяспекі ў Кыргызстане. Насычанай і выніковай стала вялікая камандзіроўка беларускага Прэзідэнта ў Азію, Афрыку і на Блізкі Усход.

Туды ідзем з прапановамі аб супрацоўніцтве, выгаднымі для нас і партнёраў. Што Аляксандр Лукашэнка прывёз з Алжыра? Як прайшлі перамовы з султанам Амана? І як на арабскай гучаць народныя фразы нашага Прэзідэнта?

Новыя падрабязнасці візітаў беларускага лідара ў рубрыцы "Час Першага". У кулуарах замежнага турнэ пачулі шмат цікавага аб літоўскіх пакутах і перспектывах перагаворнага працэсу па Украіне (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Прэзідэнт