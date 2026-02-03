Ісачанка аб прычыне падзяжу жывёлы: Гэта проста элементарнае незахаванне тэхналогій

Як адзначаў напярэдадні кіраўнік дзяржавы, многія праблемныя моманты ў той або іншай ступені ўласцівыя і для іншых рэгіёнаў краіны.

Галоўная тэма даклада - стан спраў у сельскай гаспадарцы ў рэгіёне ў цэлым з акцэнтам на асобныя найбольш актуальныя і праблемныя пытанні. У прыватнасці, Прэзідэнта цікавіла сітуацыя па падзяжы жывёлы. Як было даложана, у шэрагу гаспадарак і раёнаў фіксуюцца негатыўныя тэндэнцыі па прычыне незахавання тэхналогіі, безгаспадарчасці, адсутнасці дысцыпліны на месцах (гл. відэа).