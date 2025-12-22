3.68 BYN
Кадравыя пытанні, графік, бюджэт-2026. Адбыўся даклад Дзмітрыя Крутога Прэзідэнту Беларусі
23 снежня адбыўся даклад кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога.
Асноўнай тэмай сталі кадравыя пытанні. Абмяркоўваўся таксама графік працы Прэзідэнта на найбліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву. Графік, як было адзначана, напружаны. І па патрабаванні Аляксандра Лукашэнкі павінен быць максімальна вывераным.
Асобнае пытанне - дапрацоўка найважнейшых праектаў дакументаў на будучы год. Прэзідэнту было даложана аб падыходах да фарміравання рэспубліканскага бюджэту і дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2026 год.
Кіраўніку дзяржавы таксама даложана, што ў развіццё вялікай нарады ў Віцебскай вобласці складзены і запушчаны ў працу пратакол даручэнняў. Асобная ўвага была звернута на працу па навядзенні парадку на жывёлагадоўчых аб'ектах і мехдварах, а таксама закупку ўгнаенняў пад вяснова-палявую сяўбу.
Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта даручана забяспечыць арганізацыю і кантроль па ўсіх асноўных кірунках і задачах, пастаўленых на нарадзе, маштабаваўшы гэтыя працэсы на ўсю краіну ў цэлым.