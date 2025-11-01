3.70 BYN
Камандзіроўка на Віцебшчыну і сустрэча з Клаўдыа Гуджэроці: усё пра галоўныя падзеі тыдня Прэзідэнта
Аўтар:Ілона Красуцкая
Мінск - сталіца дыпламатыі і разумнага сэнсу. Вялікая канферэнцыя па бяспецы прайшла ў Беларусі. Паездка Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі ў Бярэзінскі біясферны запаведнік па маштабах думкі і навін стала не менш гучнай.
Увесь тыдзень народ сочыць за навінамі з беларуска-літоўскай мяжы. Спачатку Літва без папярэджання то закрывала, то адкрывала мяжу. Прычына - залёты шароў з кантрабандай, з-за якіх давялося закрыць аэрапорт. Літва як звычайна абвінаваціла ва ўсіх бедах Беларусь. У выніку людзі страчвалі грошы, зрываліся планы, грузы не даходзілі да месца прызначэння (падрабязнасці ў відэа).