Кубракоў пра сітуацыю на мяжы з Літвой: Прычэпы былі проста кінутыя вадзіцелямі на праезнай частцы

Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў праінфармаваў кіраўніка дзяржавы аб сітуацыі ля прыгранічча, дзе з-за закрыцця Літвой пунктаў пропуску стаіць больш за тысячу грузавых аўто, у тым ліку кінутых уздоўж праезнай часткі. А таксама аб выкананні раней дадзеных даручэнняў па перамяшчэнні аўтамабіляў на ахоўныя стаянкі.

Ён звярнуў увагу, што ўсе транспартныя сродкі, якія знаходзіліся ля прыгранічча, хаатычна размяшчаліся на праезнай частцы, на абочыне. "Вельмі шмат прычэпаў і паўпрычэпаў былі проста кінутыя вадзіцелямі на праезнай частцы, што стварала пагрозу для руху транспартных сродкаў і перадумовы для ДТЗ. Усе гэтыя прычэпы і паўпрычэпы не асвятляліся, ніяк не былі пазначаны, і, натуральна, гэта магло быць праблемай і спрыяць учыненню ДТЗ", - растлумачыў кіраўнік МУС (гл. відэа).