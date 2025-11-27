3.72 BYN
Лукашэнка: 2025 год з'яўляецца гістарычным у адносінах Беларусі і М'янмы
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Беларусь і М'янма выводзяць супрацоўніцтва на новы ўзровень. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка завяршыў візіт у дзяржаву Паўднёва-Усходняй Азіі і прыбыў з рабочым візітам у Аман.
М'янма сустрэла Прэзідэнта не проста сардэчна, а з максімальным каларытам і стратэгіяй на доўгатэрміновае супрацоўніцтва. Медыцына, сельская гаспадарка, сумесныя праекты - стаўку робяць ужо нават не на тавараабарот.
М'янма - найбуйнейшая дзяржава ў Паўднёва-Усходняй Азіі з выхадам да мора і насельніцтвам у 55 млн чалавек. Таксама яе называюць краінай "нефрытаў і сапфіраў". Беларускія ювеліры ўжо зацікавіліся магчымасцямі ўпрыгожыць імі нашых жанчын (падрабязнасці ў відэа).