Лукашэнка 8 сакавіка наведаў адзін з рэстаранаў сеткі "Мак.бай"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 сакавіка прыехаў у адзін з рэстаранаў сеткі "Мак.бай", паведамяле БЕЛТА.

Раней Аляксандр Лукашэнка гаварыў аб тым, што яму было б цікава наведаць гэтую сетку. Падчас рабочай паездкі ў Кіраўскі раён у жніўні 2025 года ён сказаў, што зробіць гэта пры адной умове - калі там яго пачастуюць стравай, зробленай на 100 % з беларускіх прадуктаў. Тады Прэзідэнт прызнаўся, што ні разу не каштаваў тое, што прапаноўваецца ў меню "Мак.бай".